АФК "Система" озвучила итоги M&A.

Как говорится в материалах компании, в 2019 году произошло объединение активов и расширение присутствия в фармацевтическом бизнесе. Так, в октябре 2019 года завершилась интеграция АО "Биннофарм" и ФП "Оболенское" под единым брендом Alium. На конец 2019 года доля АФК "Система" в капитале объединённой компании составила 26.3%. В августе 2019 года корпорация также приобрела акции фармацевтических компаний ОАО "Синтез" и ЗАО "Биоком". Синтез" и "Биоком" совместно с Alium обладают потенциалом войти в топ-3 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте.



Помимо этого, произошло создание одного из лидеров рынков жилой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. В 2019 году АФК "Система" стала крупнейшим акционером одной из ведущих российских девелоперских компаний Etalon Group, консолидировавшей 100% акций ранее принадлежавшего Группе девелопера АО "Лидер-Инвест", одного из крупнейших игроков на рынке Москвы.



Кроме того, компания усилила позиции в онлайн-торговле. В течение 2019 года АФК "Система" последовательно увеличивала долю в акционерном капитале Ozon путем приобретения акций компании у прочих акционеров, в том числе 18.7% пакета у МТС. В декабре 2019 года состоялась конвертация ранее выданных Корпорацией займов в капитал Ozon, в результате чего совокупная доля АФК "Система" составила 42.999%. Наращивание доли в Ozon обусловлено ожиданием дальнейшего роста сегмента онлайн-торговли и стратегией АФК "Система" по усилению присутствия в отрасли через инвестиции в ведущего мультикатегорийного онлайн-ритейлера.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"