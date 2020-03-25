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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 8 апреля в размере 82.0120 руб. против 82.6346 руб. на 7 апреля.
Курс евро за последние 5 дней:
07.04.20 - 82.6346 руб.
28.03.20 - 85.7389 руб.
27.03.20 - 85.9648 руб.
26.03.20 - 84.1485 руб.
25.03.20 - 85.4253 руб.
"AK&M" от 07.04.2020