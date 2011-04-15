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07/04/2020
14:45

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 апреля

Банк России установил на 8 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.



1 Австралийский доллар 46.6312
1 Азербайджанский манат 44.4769
100 Армянских драмов 15.0534
1 Белорусский рубль 29.5612
1 Болгарский лев 41.9311
1 Бразильский реал 14.2740
100 Венгерских форинтов 22.7589
1000 Вон Республики Корея 62.1042
10 Гонконгских долларов 97.3224
1 Датская крона 10.9849
1 Доллар США 75.4550
1 Евро 82.0120
100 Индийских рупий 99.7673
100 Казахстанских тенге 17.2656
1 Канадский доллар 53.8004
100 Киргизских сомов 88.8770
1 Китайский юань 10.6960
10 Молдавских леев 40.6218
1 Новый туркменский манат 21.5894
10 Норвежских крон 73.5924
1 Польский злотый 18.0757
1 Румынский лей 16.9787
1 СДР (специальные права
заимствования) 102.4845
1 Сингапурский доллар 52.9212
10 Таджикских сомони 73.9030
1 Турецкая лира 11.2234
10000 Узбекских сумов 78.0865
10 Украинских гривен 27.8478
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 93.0662
10 Чешских крон 30.0390
10 Шведских крон 75.4437
1 Швейцарский франк 77.5408
10 Южноафриканских рэндов 41.1940
100 Японских иен 69.3106

"AK&M" от 07.04.2020
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