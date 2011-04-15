Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 апреля

Банк России установил на 8 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 46.6312

1 Азербайджанский манат 44.4769

100 Армянских драмов 15.0534

1 Белорусский рубль 29.5612

1 Болгарский лев 41.9311

1 Бразильский реал 14.2740

100 Венгерских форинтов 22.7589

1000 Вон Республики Корея 62.1042

10 Гонконгских долларов 97.3224

1 Датская крона 10.9849

1 Доллар США 75.4550

1 Евро 82.0120

100 Индийских рупий 99.7673

100 Казахстанских тенге 17.2656

1 Канадский доллар 53.8004

100 Киргизских сомов 88.8770

1 Китайский юань 10.6960

10 Молдавских леев 40.6218

1 Новый туркменский манат 21.5894

10 Норвежских крон 73.5924

1 Польский злотый 18.0757

1 Румынский лей 16.9787

1 СДР (специальные права

заимствования) 102.4845

1 Сингапурский доллар 52.9212

10 Таджикских сомони 73.9030

1 Турецкая лира 11.2234

10000 Узбекских сумов 78.0865

10 Украинских гривен 27.8478

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 93.0662

10 Чешских крон 30.0390

10 Шведских крон 75.4437

1 Швейцарский франк 77.5408

10 Южноафриканских рэндов 41.1940

100 Японских иен 69.3106

"AK&M" от 07.04.2020