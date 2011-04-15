Минэкономразвития составило рейтинг регионов по степени обеспеченности системой ГЛОНАСС

Минэкономразвития России составило рейтинг регионов по степени обеспеченности системой ГЛОНАСС. Как говорится в сообщении министерства, 85 регионов вошли в рейтинг субъектов России по степени обеспеченности системой ЭРА-ГЛОНАСС в санитарном транспорте скорой помощи и МЧС.



В пятёрку лидеров рейтинга в 2019 году вошли Москва, Московская и Новосибирская области, Приморский край и Республика Башкортостан.



При этом в 66 регионах России станции скорой помощи, санитарный транспорт и транспорт МЧС полностью оснащены аппаратно-программными комплексами диспетчеризации.



Оценка уровня использования технологий ГЛОНАСС определяется с помощью показателя доли транспортных средств, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации. Мониторинговая информация от них поступает в региональную информационно-навигационную систему.



В 2019 году на 5.8% выросла доля санитарного транспорта скорой помощи и МЧС, оснащённых спутниковой навигацией ГЛОНАСС и составила 73.8%.





"AK&M" от 07.04.2020