Замминистра экономического развития назначен В.Федулов

Замминистра экономического развития РФ назначен Владислав Федулов. Как говорится в сообщении министерства, соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.



В.Федулов будет курировать вопросы развития цифровой экономики. Он родился в 1976 году в Московской области. В 2000 году окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности "Финансы и кредит". В 2009-2012 годах являлся заместителем директора Департамента информационных технологий и связи Правительства РФ, в 2012-2020 годах - директор Департамента информационных технологий и связи Правительства РФ.





"AK&M" от 07.04.2020