Правительство приостановило плановые проверки МСП в 2020 году

Правительство РФ приостановило плановые проверки МСП в 2020 году. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении Минэкономразвития.



Разработанный Минэкономразвития совместно с надзорными органами нормативный акт допускает проведение в 2020 году внеплановых проверок только: при наличии вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновении чрезвычайных ситуаций; по поручениям Президента России и Правительства РФ; по требованию прокурора; в целях получения, продления, переоформления, отмены приостановления разрешений, а также плановых проверок - только для чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков, 1 класса опасности.



Данные меры должны привести к прекращению плановых проверок малого и среднего бизнеса (исключение из плана проверок не менее 100 тыс. проверок), количество внеплановых проверок должно снизиться на 80%.



Документом предусмотрено, что проверки проводятся путем дистанционного взаимодействия, с возможностью выезда только по согласованию с прокурором, или если это предусмотрено поручением Президента России или Правительства РФ.



Действие постановления распространяется на государственный контроль (надзор), осуществляемый органами государственной власти субъектов РФ. В соответствии с постановлением Минэкономразвития поручено осуществлять мониторинг реализации постановления.



"AK&M" от 07.04.2020