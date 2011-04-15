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07/04/2020
15:55

Правительство приостановило плановые проверки МСП в 2020 году

Правительство РФ приостановило плановые проверки МСП в 2020 году. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Разработанный Минэкономразвития совместно с надзорными органами нормативный акт допускает проведение в 2020 году внеплановых проверок только: при наличии вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновении чрезвычайных ситуаций; по поручениям Президента России и Правительства РФ; по требованию прокурора; в целях получения, продления, переоформления, отмены приостановления разрешений, а также плановых проверок - только для чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков, 1 класса опасности.

Данные меры должны привести к прекращению плановых проверок малого и среднего бизнеса (исключение из плана проверок не менее 100 тыс. проверок), количество внеплановых проверок должно снизиться на 80%.

Документом предусмотрено, что проверки проводятся путем дистанционного взаимодействия, с возможностью выезда только по согласованию с прокурором, или если это предусмотрено поручением Президента России или Правительства РФ.

Действие постановления распространяется на государственный контроль (надзор), осуществляемый органами государственной власти субъектов РФ. В соответствии с постановлением Минэкономразвития поручено осуществлять мониторинг реализации постановления.

"AK&M" от 07.04.2020
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