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07/04/2020
18:18

Минэкономразвития предлагает смягчить требования по уже действующим льготным микрозаймам и гарантиям для МСП

Минэкономразвития предлагает смягчить требования по уже действующим льготным микрозаймам и гарантиям для МСП. Как говорится в сообщении министерства, проект постановления Минэкономразвития предлагает значительную трансформацию системы государственного микрофинансирования и гарантий МСП в период действия режима повышенной готовности, режима ЧС или иных обстоятельства непреодолимой силы. Речь идёт о смягчении требований к предпринимателям по уже взятым гарантиям и поручительствам в Региональных гарантийных организациях (РГО), а также льготным микрозаймам в государственных микрофинансовых организациях (МФО). Такое упрощение даст возможность не учитывать действующие просрочки по налогам и сборами, по заработной плате и по наличию процедур банкротства – то есть заемщик не окажется в ситуации принудительного расторжения договора или начисления неустойки по причине вызванной неплатёжеспособности.

Кроме того, Минэкономразвития готово пойти на увеличение предельного срока предоставления микрозайма (с 3 до 5 лет) - действующее положение о трёхлетнем сроке ограничивает возможности МФО по реструктуризации платежей заёмщиков, оказавшихся в трудной ситуации. Также рассматривается вопрос об увеличении доли покрытия по гарантиям до 80% (сейчас среднее 50%, максимальное 70%).

После окончания режима также будут действовать льготные условия для восстановления и развития бизнесов в части установления порога по просроченной задолженности по налогам и сборам (не более 50 тыс. руб.) и по выплатам заработной платы (не более 3 месяцев).

Минэкономразвития будет осуществлять контроль за использованием субсидии и капитала, а также методическое и информационное сопровождение мероприятий. Мера направлена на дополнительную поддержку предпринимателей в рамках существующих взаимоотношений с МФО и РГО.

Напомним, в рамках исполнения поручения Правительства РФ Минэкономразвития подготовило и внесло в Правительство проекты актов по увеличению капитализации МФО и РГО в целях возможности охвата новыми льготными микрозаймами субъектов МСП в том числе при отсутствии достаточного залогового обеспечения.

"AK&M" от 07.04.2020
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