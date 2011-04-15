Минэкономразвития предлагает смягчить требования по уже действующим льготным микрозаймам и гарантиям для МСП. Как говорится в сообщении министерства, проект постановления Минэкономразвития предлагает значительную трансформацию системы государственного микрофинансирования и гарантий МСП в период действия режима повышенной готовности, режима ЧС или иных обстоятельства непреодолимой силы. Речь идёт о смягчении требований к предпринимателям по уже взятым гарантиям и поручительствам в Региональных гарантийных организациях (РГО), а также льготным микрозаймам в государственных микрофинансовых организациях (МФО). Такое упрощение даст возможность не учитывать действующие просрочки по налогам и сборами, по заработной плате и по наличию процедур банкротства – то есть заемщик не окажется в ситуации принудительного расторжения договора или начисления неустойки по причине вызванной неплатёжеспособности.



Кроме того, Минэкономразвития готово пойти на увеличение предельного срока предоставления микрозайма (с 3 до 5 лет) - действующее положение о трёхлетнем сроке ограничивает возможности МФО по реструктуризации платежей заёмщиков, оказавшихся в трудной ситуации. Также рассматривается вопрос об увеличении доли покрытия по гарантиям до 80% (сейчас среднее 50%, максимальное 70%).



После окончания режима также будут действовать льготные условия для восстановления и развития бизнесов в части установления порога по просроченной задолженности по налогам и сборам (не более 50 тыс. руб.) и по выплатам заработной платы (не более 3 месяцев).



Минэкономразвития будет осуществлять контроль за использованием субсидии и капитала, а также методическое и информационное сопровождение мероприятий. Мера направлена на дополнительную поддержку предпринимателей в рамках существующих взаимоотношений с МФО и РГО.



Напомним, в рамках исполнения поручения Правительства РФ Минэкономразвития подготовило и внесло в Правительство проекты актов по увеличению капитализации МФО и РГО в целях возможности охвата новыми льготными микрозаймами субъектов МСП в том числе при отсутствии достаточного залогового обеспечения.



"AK&M" от 07.04.2020