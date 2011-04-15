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07/04/2020
15:34

В.Путин подписал закон, сокращающий срок подготовки разрешения на радиочастоты

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статью 24 Федерального закона "О связи". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Закон сокращает срок подготовки разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов радиоэлектронными средствами гражданского назначения.

Устанавливается, что все этапы подготовки указанного разрешения должны быть завершены федеральным органом исполнительной власти в области связи в течение 40 рабочих дней со дня получения им соответствующего заявления гражданина Российской Федерации или российского юридического лица.

"AK&M" от 07.04.2020
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