ЦБ установил учётную цену золота на 8 апреля - 4008.13 руб./г

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ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 8 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 4008.13 руб./грамм
Серебро: - 36.57 руб./грамм
Платина: - 1807.32 руб./грамм
Палладий: - 5312.79 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
25.03 26.03 27.03 28.03 07.04
Золото 4054.83 4054.15 4100.44 051.63 4020.39
Серебро 31.71 34.08 5.35 36.03 35.76
Платина 1721.31 1835.80 1847.61 1861.87 1798.20
Палладий 4613.81 5119.74 5714.95 5923.00 5207.89
"AK&M" от 07.04.2020