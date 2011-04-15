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07/04/2020
16:30

Росимущество сформировало принципы управления федеральным имуществом до 2024 года

Росимущество завершило начатую в конце 2018 года работу по формированию новых подходов к управлению федеральным имуществом на ближайшие четыре года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Сформированные принципы управления легли в основу новой подпрограммы "Управление федеральным имуществом", утверждённой Постановлением Правительства РФ в составе государственной программы РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика".

Перед агентством стоят задачи по цифровизации процессов учёта и управления федеральным имуществом, ускорению темпов вовлечения в хозяйственный оборот объектов федерального имущества, в том числе объектов незавершенного строительства. Кроме того, усилия Росимущества будут направлены на повышение качества корпоративного управления в государственных компаниях, а также оптимизацию их состава.

Росимущество рассчитывает, что реализация данных задач позволит повысить эффективность управления федеральным имуществом и обеспечит рост доходности от его использования.



"AK&M" от 07.04.2020
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