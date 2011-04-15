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07/04/2020
16:48

В России отзывают 177 светильников-спотов Start Track Spot Integral

В России отзывают 177 светильников-спотов марки Start Track Spot Integral производства компании Sylvania (Feilo Sylvania Europe Limited, United Kingdom). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Программа мероприятий представлена юридическим представителем компании Feilo Sylvania Europe Limited в Российской Федерации - юридической фирмой Lidings.

В обозначенных моделях светильников (спотах), реализованных с марта 2019 года по февраль 2020 года, могут быть выявлены потенциальные дефекты. При установке абразивная отделка внутреннего шарнирного кронштейна светильника разрушает (перетирает) изоляцию внутренних сетевых кабелей, находящихся под напряжением тока.

Поскольку риск для безопасности оценивается как высокий, компания Sylvania приняла решение об отзыве продукции. Все покупатели смогут заменить светильники (споты) у дилеров или непосредственно у производителя - компании Sylvania. Помимо замены светильников (спотов) также предусмотрен возврат денежных средств.

Перечень продукции, которая подпадает под отзывную кампанию, опубликован на сайте Росстандарта.

Все мероприятия в рамках настоящего отзыва являются бесплатными для потребителей.



"AK&M" от 07.04.2020
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