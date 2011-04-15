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07/04/2020
18:29

РЖД и DB Cargo запустили новый мультимодальный маршрут

ОАО "РЖД" совместно с АО "ОТЛК ЕРА" и DB Cargo (Германия) запустили транзитный сервис по доставке грузов из Китая в Европу через Калининградский морской торговый порт. Об этом говорится в сообщении РЖД.

Интермодальная цепочка организована по маршруту Сиань (Китай)-Калининград-Росток (Германия)-Дуйсбург (Германия).

Отправка тестового поезда состоялась 25 марта в китайском городе Сиань. На станцию Калининград-Сортировочный, следуя сухопутным железнодорожным путем по базовому маршруту ОТЛК ЕРА, поезд прибыл 5 апреля. В его составе 49 сорокафутовых контейнеров с товарами народного потребления. После перегрузки в Калининградском морском торговом порту в эти же сутки поезд был отправлен морем в порт Росток.

Согласно расчётам, общее время доставки груза новым мультимодальным маршрутом составит не более 14 суток, в то время как перевозка морем занимает порядка 45 дней. Планируется, что перевозки по маршруту Сиань-Дуйсбург через порт Калининград выйдут на постоянную основу. В целом в апреле текущего года из Китая в Европу в рамках реализации проекта планируется отправить пять поездов, столько же в обратном направлении.

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.

Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.

"AK&M" от 07.04.2020
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