ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 8 апреля, в размере 75.4550 руб. против 76.4074 руб. на 7 апреля.







Курс доллара США за последние 5 дней:



07.04.20 - 76.4074 руб.

28.03.20 - 77.7325 руб.

27.03.20 - 78.7223 руб.

26.03.20 - 77.7928 руб.

25.03.20 - 78.8493 руб.





























































































"AK&M" от 08.04.2020