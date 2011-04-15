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08/04/2020
09:30

Повтор! В.Путин подписал закон, расширяющий список безнадёжных долгов перед бюджетом

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в статью 472 Бюджетного кодекса Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Закон дополняет установленный Бюджетным кодексом перечень случаев признания безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет следующими случаями: признание банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с законом "О несостоятельности (банкротстве)"; применение актов об амнистии, помиловании в отношении осуждённых к наказанию в виде штрафа; исключение юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц.

Устанавливается, что неуплаченные административные штрафы признаются безнадёжными к взысканию, в случае если в отношении их в порядке, определённом Кодексом об административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнительного производства.



"AK&M" от 08.04.2020
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