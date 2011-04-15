Рынок нефти занял выжидательную позицию

По итогам торгов вторника котировки нефти слегка просели после очередных неудачных попыток закрепиться за пределами уровня $34 за баррель. Brent финишировала над отметкой $32 и торгуется во флэте на утренней сессии среды. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



Трейдеры не решаются на активные действия в преддверии судьбоносных событий - совещания ОПЕК+ и переговоров "Большой двадцатки", которые состоятся в четверг и пятницу соответственно. Стало известно, что картель и его союзники рассматривают несколько сценариев сделки, и, согласно одному из них, производители могут сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки. Также не исключены ограничения по разработке. При этом ОПЕК прогнозирует, что мировой спрос снизится почти на 12 млн баррелей в сутки.



Тем временем Минэнерго США ожидает, что добыча черного золота в стране будет на 1 млн баррелей в сутки ниже предыдущих оценок в 2020 и 2021 годах. В свете предстоящих переговоров участников рынка волнует позиция США, которые дают понять, что не готовы участвовать в сделке, тогда как со стороны России и Саудовской Аравии участие Америки является необходимым условием для реализации групповых ограничений.



"AK&M" от 08.04.2020