ФАС опровергла информацию о согласовании повышения цен на ряд товаров. Об этом говорится в сообщении службы в связи с распространением в СМИ сообщений о том, что поставщики продовольственных товаров планируют повышение отпускных цен на 5-20% для торговых сетей на такие категории товаров как кофе, чай, специи, консервы, макароны, хлебобулочные изделия и рыба, и что такое повышение "прошло проверку" ФАС.



ФАС не давала оценку и не согласовывала повышение цен поставщиками для торговых сетей, заявила служба.



Такие публичные заявления могут привести к повышению цен на товары и нарушению статей 11 и 11.1 закона "О защите конкуренции". "Вместе с тем напоминаем, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ведомство усилило работу по мониторингу цен на социально значимые продукты, к числу которых относится большинство обозначенных категорий товаров. ФАС России проверит производителей и поставщиков, заявивших о согласованном повышении цен, на предмет нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в заявлении.







"AK&M" от 08.04.2020