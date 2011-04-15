В.Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



В соответствии с указом, в апреле-июне 2020 года будут произведены ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. руб. лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки, предусмотренные федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года.



Устанавливается, что: ежемесячные выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство Российской Федерации; ежемесячные выплаты не учитываются в составе доходов семей лиц, названных в пункте 1 указа, при предоставлении этим лицам иных мер социальной поддержки; лица, названные в пункте 1 указа, вправе обратиться за назначением ежемесячных выплат до 1 октября 2020 года.





"AK&M" от 08.04.2020