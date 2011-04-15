В.Путин подписал изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



В соответствии с законом, резидентам предоставляется право не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ при проведении зачёта встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключённых между резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов), условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам услуг, включённых в перечень услуг, утверждённый Правительством РФ по согласованию с Банком России.







"AK&M" от 08.04.2020