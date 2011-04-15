Туристам возвратят деньги из фондов персональной ответственности туроператоров

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате туристам денежных сумм из средств фондов персональной ответственности туроператоров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.



"В соответствии с частью первой статьи 118 федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт, в случае если путешествие планировалось в период с начала действия ограничений, предусмотренных указанной статьей, до 1 июня 2020 года, денежные суммы из средств фонда персональной ответственности туроператора на основании представленного не позднее 15 апреля 2020 г. в объединение туроператоров в сфере выездного туризма туроператором, осуществляющим деятельность в сфере выездного туризма, уведомления о возврате", - говорится в распоряжении.



Туроператор, не представивший указанное уведомление, перечисляет ежегодный взнос за 2020 год в фонд персональной ответственности туроператора не позднее 15 апреля 2021 года.





"AK&M" от 08.04.2020