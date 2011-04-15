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08/04/2020
16:15

ФАС выдала предостережение директору Руспродсоюза

ФАС России выдала предостережение Исполнительному директору Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" о недопустимости подобных публичных высказываний, которые могут привести к согласованным действиям. Об этом говорится в сообщении управления службы по Санкт-Петербургу.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" в средствах массовой информации сообщил о том, что поставщики продовольственных товаров планируют повышение отпускных цен на 5-20% для торговых сетей на такие категории товаров как кофе, чай, специи, консервы, макароны, хлебобулочные изделия и рыба, и что такое повышение "прошло проверку" ФАС России.

ФАС сообщила, что не давала оценку и не согласовывала повышение цен поставщиками для торговых сетей.

"Начиная с 22 марта Санкт-Петербургское УФАС проводит такой мониторинг цен в городских торговых сетях в ежедневном режиме. В настоящее время резкий рост цен на эти продукты в ритейле не зафиксирован",- отметил руководитель антимонопольного органа Вадим Владимиров, цитируемый в сообщении.

Отметим, также, что ФАС проверит производителей и поставщиков, заявивших о согласованном повышении цен, на предмет нарушения антимонопольного законодательства.



"AK&M" от 08.04.2020
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