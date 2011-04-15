Кабмин выделил туроператорам 3.5 млрд руб.

Правительство РФ выделило 3.5 млрд руб. на возмещение затрат туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также с организацией вывоза туристов из иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Ростуризму из резервного фонда Правительства РФ выделены бюджетные ассигнования в размере до 3.5 млрд руб. в целях предоставления в 2020 году субсидий туроператорам на возмещение затрат, понесённых при выполнении мероприятий: по договорам о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма в рамках ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции; по обеспечению вывоза туристов из государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.





"AK&M" от 08.04.2020