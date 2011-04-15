СК "Ингосстрах-Жизнь" и ГК "Инград" запустили программу страхования от потери работы

Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" и девелоперская группа компаний "Инград" дали старт партнёрской программе "Финансовая стабильность", которая защитит клиентов застройщика недвижимости от недобровольной потери работы. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



С конца 2019 года компании инициировали пилотный проект по этому продукту для ипотечных клиентов ГК "Инград". С апреля 2020 года программа страхования "Финансовая стабильность" распространяется на всех клиентов, покупающих квартиры в проектах INGRAD. Оформляющие договор приобретения жилой недвижимости в апреле получат страховой полис на эту услугу в подарок.



"Финансовая стабильность" – это механизм финансовой поддержки в случае потери постоянной работы, в том числе при наличии серьёзных финансовых обязательств – кредита, ипотеки, аренды. Программа предусматривает страхование возможных негативных ситуаций, связанных с недобровольной потерей работы (в том числе в случае закрытия организации, сокращения штата или смены руководства компании), а также возможной потери работы в случае расторжения трудового договора по соглашению сторон. Продукт позволит сохранить привычный уровень жизни и оплачивать ежемесячные вносы по ипотеке, пока идет поиск нового места работы. Срок действия программы – 15 месяцев. Размер ежемесячной выплаты составит от 20 тысяч рублей. Размер страховой суммы до 300 тыс руб.



"Страховой продукт "Финансовая стабильность" для тех, кто хочет смело смотреть в будущее, особенно совершая такую крупную покупку, как приобретение недвижимости. Для нашей компании важно и ценно, что крупная девелоперская компания "Инград" заботится о своих клиентах и видит значительную пользу в страховом продукте "Финансовая стабильность". Запуск программы с компанией "Инград" – это принципиально новый подход в нашей работе с девелоперами. Мы уверены в долгосрочной и успешной перспективе нашего сотрудничества", – комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.



"Забота компании "Инград" распространяется теперь и на защиту привычного уровня жизни наших клиентов в любой ситуации. Мы постоянно расширяем, развиваем и совершенствуем набор услуг и сервисов для настоящих и будущих жителей кварталов INGRAD. Очень приятно, что среди наших партнеров по развитию клиентского сервиса выступает одна из крупнейших и узнаваемых страховых компаний страны. Уверен в продолжении нашего взаимовыгодного сотрудничества с "Ингосстрах-Жизнь", новую услугу которого уже могут по достоинству оценить клиенты нашей компании", – сообщил вице-президент ГК "Инград" Артем Бортневский.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



ГК "Инград" – крупная инвестиционно-девелоперская компания, которая ведет свою деятельность с 2012 года. Общий объём текущего строительства на сегодняшний день составляет около 1,3 млн кв. м. Группа компаний "Инград" специализируется на строительстве жилых кварталов и микрорайонов комфорт и бизнес-класса в Москве и ближнем Подмосковье, уделяя особое внимание соблюдению сроков и качеству строительства, формированию комфортной среды для жителей, созданию доступной и разнообразной образовательной, спортивной, бытовой инфраструктуры. С начала деятельности компания построила более 1 млн кв. м. жилой недвижимости, обеспечив жильём более 13 тыс. семей.



"AK&M" от 08.04.2020