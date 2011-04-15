Россияне на треть сократили свои траты в период самоизоляции, ВТБ

ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов в первую неделю апреля 2020 года при самоизоляции, сравнив её с последней неделей марта 2020 года. Об этом говорится в сообщении банка.



Результаты показали, что в связи с закрытием кафе, ресторанов и других мест отдыха и досуга траты россиян по картам сократились на треть. Граждане предпочитают крупным супермаркетам небольшие магазины у дома и службы доставки, минимизировали использование личного транспорта, такси и каршеринга, а также нарастили траты на интернет-сервисы, включая онлайн-кинотеатры.



По итогам первой недели самоизоляции транзакционная активность клиентов ВТБ сократилась на треть, не достигнув и 20 млрд руб. Сужается потенциальное число сегментов, где россияне могут потратить свои средства. Закрыты кафе, рестораны, все предприятия развлечений и досуга, поэтому все траты сосредоточены в жизненно важных сегментах.



В первую очередь растёт объём транзакций на покупку продуктов. В начале апреля они выросли на 5% по сравнению с последней мартовской неделей. При этом в маленьких магазинах у дома рост достигает 10% (до 2.7 млрд руб.), в крупных супермаркетах, наоборот, произошло сокращение объёма транзакций на 3% — клиенты потратили там всего 570 млн руб. Многие сейчас в принципе отказываются от похода за продуктами и заказывают еду на дом. Такой тренд начался ещё в конце марта, объём транзакций в этом сегменте растёт вторую неделю подряд, превысив уже 30 млн руб.



Общественный транспорт практически не пользуется спросом, вместе с тем сейчас резко снизилась и частота поездок на автомобилях. Сегмент аренды авто показывает снижение на 60%, такси — на 40%. Сокращение расходов на заправках на 18% доказывает, что передвижение на личном транспорте сейчас также непопулярно. В конце марта-начале апреля клиенты ВТБ потратили на АЗС чуть больше 1 млрд руб.



Закрытие центров досуга, кино и театров логично трансформировалось в рост популярности домашних онлайн-сервисов. Объём покупок в онлайн-кинотеатрах вырос вдвое по сравнению со средними значениями 2019 года — даже при том, что часть компаний вводит льготные тарифы или бесплатные периоды на просмотры фильмов в своей коллекции. Интересно, что мужчины вдвое активнее скачивают фильмы, чем женщины.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 08.04.2020