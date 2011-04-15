Норникель планирует выплатить дивиденды за 2019 год на $1.2 млрд из расчёта $7.3 на акцию

Совет директоров Норникеля рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2019 год на 88.2 млрд руб. (около $1.2 млрд по курсу ЦБ РФ на 7 апреля 2020 года) из расчёта 557.2 руб. на акцию (около $7.3). Об этом говорится в сообщении компании.



С учётом промежуточных дивидендов за шесть и девять месяцев 2019 года (в объёме $3.6 млрд) общая сумма рекомендованных дивидендов за 2019 год составит $4.8 млрд.



Совет директоров также рекомендовал акционерам установить 25 мая датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.



Напомним, по итогам 2018 года акционерами было решено выплатить дивиденды на 125.4 млрд руб. (около $1.9 млрд по курсу ЦБ РФ на 26 апреля 2019 года) из расчёта 792.52 руб. на одну обыкновенную акцию (около $12.25 по курсу ЦБ РФ на 26 апреля 2019 года). С учётом промежуточных дивидендов за шесть месяцев 2018 года (в объёме $1.8 млрд) общая сумма дивидендов за 2018 год составила $3.7 млрд.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль Норникеля по МСФО за 2019 год выросла на 95% до $5.966 млрд с $3.059 млрд годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 16%, составив $13.6 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 27% до $7.9 млрд.



"AK&M" от 08.04.2020