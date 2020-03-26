Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 9 апреля в размере 75.7499 руб. против 75.4550 руб. на 8 апреля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
08.04.20 - 75.4550 руб.
07.04.20 - 76.4074 руб.
28.03.20 - 77.7325 руб.
27.03.20 - 78.7223 руб.
26.03.20 - 77.7928 руб.
"AK&M" от 08.04.2020