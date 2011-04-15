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08/04/2020
17:26

РЖД ввели новый график курсирования "Сапсанов" с 13 по 29 апреля

ОАО "РЖД" разработан новый график курсирования высокоскоростных поездов "Сапсан" в период с 13 по 29 апреля 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно новому графику, в сообщении Москва - Санкт-Петербург и обратно будут курсировать четыре пары поездов "Сапсан", совершая по восемь рейсов во встречном направлении в утренние и вечерние часы.

Пассажирам временно отменённых поездов "Сапсан" N 753, 771Н (только на участке Санкт-Петербург - Москва), 775, 754, 772, 776 будут предложены места с сохранением условий проезда и класса обслуживания в поездах "Сапсан" 755, 773, 777, 756, 774, 778 соответственно.

Неиспользованные проездные документы в отменённые поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов, в течение полугода. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.



"AK&M" от 08.04.2020
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