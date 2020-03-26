ЦБ РФ установил официальный курс евро на 9 апреля в размере 82.2341 руб. против 82.0120 руб. на 8 апреля.







Курс евро за последние 5 дней:



08.04.20 - 82.0120 руб.

07.04.20 - 82.6346 руб.

28.03.20 - 85.7389 руб.

27.03.20 - 85.9648 руб.

26.03.20 - 84.1485 руб.



"AK&M" от 08.04.2020