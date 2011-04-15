|
|
|
|08/04/2020
14:23
|
Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 9 апреля
|
Банк России установил на 9 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
Австралийский доллар 46.4801
Азербайджанский манат 44.6507
Армянских драмов 15.1697
Белорусский рубль 29.6989
Болгарский лев 42.0436
Бразильский реал 14.5031
Венгерских форинтов 22.9201
Вон Республики Корея 62.0179
Гонконгских долларов 97.7153
Датская крона 11.0167
Доллар США 75.7499
Евро 82.2341
Индийских рупий 99.1750
Казахстанских тенге 17.3788
Канадский доллар 53.9068
Киргизских сомов 89.2242
Китайский юань 10.7178
Молдавских леев 41.1684
Новый туркменский манат 21.6738
Норвежских крон 73.3847
Польский злотый 18.1194
Румынский лей 17.0110
СДР (специальные права
заимствования) 103.1638
Сингапурский доллар 53.0276
Таджикских сомони 74.0468
Турецкая лира 11.1564
Узбекских сумов 78.0846
Украинских гривен 27.7828
Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 93.2330
Чешских крон 30.1889
Шведских крон 75.1994
Швейцарский франк 77.9160
Южноафриканских рэндов 41.1993
Японских иен 69.6391
"AK&M" от 08.04.2020
|
|
|КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
|
|
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3