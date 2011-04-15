Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 9 апреля

Банк России установил на 9 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





Австралийский доллар 46.4801

Азербайджанский манат 44.6507

Армянских драмов 15.1697

Белорусский рубль 29.6989

Болгарский лев 42.0436

Бразильский реал 14.5031

Венгерских форинтов 22.9201

Вон Республики Корея 62.0179

Гонконгских долларов 97.7153

Датская крона 11.0167

Доллар США 75.7499

Евро 82.2341

Индийских рупий 99.1750

Казахстанских тенге 17.3788

Канадский доллар 53.9068

Киргизских сомов 89.2242

Китайский юань 10.7178

Молдавских леев 41.1684

Новый туркменский манат 21.6738

Норвежских крон 73.3847

Польский злотый 18.1194

Румынский лей 17.0110

СДР (специальные права

заимствования) 103.1638

Сингапурский доллар 53.0276

Таджикских сомони 74.0468

Турецкая лира 11.1564

Узбекских сумов 78.0846

Украинских гривен 27.7828

Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 93.2330

Чешских крон 30.1889

Шведских крон 75.1994

Швейцарский франк 77.9160

Южноафриканских рэндов 41.1993

Японских иен 69.6391





"AK&M" от 08.04.2020