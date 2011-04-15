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08/04/2020
14:56

Три эстакады построят на пересечении Северо-Восточной хорды с Ярославским шоссе

Власти согласовали проекты трех эстакад на пересечении Ярославского шоссе с Северо-Восточной хордой (СВХ), сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.

Первая эстакада основного хода, вторая - правоповоротная с проспекта Мира на СВХ, третья - левоповоротная с хорды на Ярославское шоссе.

"В составе развязке планируется построить и реконструировать более 4.8 км дорог. Также модернизируют пешеходные переходы у Проспекта Мира, дом 222, и Ярославского шоссе, дом 2", - сказал С.Кузнецов.

По его словам, эта развязка станет одним из узлов, соединяющих Ярославское и Щёлковское шоссе.

"В результате снизится и нагрузка на них и появится дополнительная поперечная связь между соседними районами города", - отметил С.Кузнецов.



"AK&M" от 08.04.2020
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