Три эстакады построят на пересечении Северо-Восточной хорды с Ярославским шоссе

Власти согласовали проекты трех эстакад на пересечении Ярославского шоссе с Северо-Восточной хордой (СВХ), сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.



Первая эстакада основного хода, вторая - правоповоротная с проспекта Мира на СВХ, третья - левоповоротная с хорды на Ярославское шоссе.



"В составе развязке планируется построить и реконструировать более 4.8 км дорог. Также модернизируют пешеходные переходы у Проспекта Мира, дом 222, и Ярославского шоссе, дом 2", - сказал С.Кузнецов.



По его словам, эта развязка станет одним из узлов, соединяющих Ярославское и Щёлковское шоссе.



"В результате снизится и нагрузка на них и появится дополнительная поперечная связь между соседними районами города", - отметил С.Кузнецов.







"AK&M" от 08.04.2020