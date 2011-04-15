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08/04/2020
16:19

Минэкономразвития внесло в Правительство законопроект, направленный на возвращение международного капитала в РФ

Минэкономразвития внесло на рассмотрение Правительства РФ проект федерального закона, который позволяет сменять юридический адрес (осуществлять редомициляцию) иностранным компаниям из более широкого круга зарубежных офшоров в специальные административные районы (САР). Об этом говорится в сообщении министерства.

Предлагается расширить список региональных групп, юрлицам-резидентам которых можно будет претендовать на статус международных компаний в САР. Добавлены группы по аналогии с ФАТФ, такие, как: Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ), Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ), Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИЛАТ), Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег (ГИАБА), Группа по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК).


"AK&M" от 08.04.2020
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