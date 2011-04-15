ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона

ВТБ начал принимать обращения клиентов о предоставлении льготного периода выплат по кредитам в рамках федерального закона N 106. На сегодняшний день в банк поступило более 700 заявок от заёмщиков, из которых 340 касаются ипотечных кредитов, 230 — кредитов наличными, 70 — автокредитов и более 60 — кредитных карт. Об этом говорится в сообщении банка.



Подать заявку на отсрочку платежей могут заёмщики, доход которых снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным в 2019 году. Все заявки на получение отсрочки по выплате кредитов и подтверждающие документы клиенты могут подать дистанционно через контакт-центр банка и чат-бот в ВТБ-Онлайн. Банк исключает визиты в отделения по данному вопросу. Подтверждающие документы могут быть направлены заёмщиком в течение 90 дней после подачи заявления.



Максимальный размер кредита, по которому физлица могут обратиться с требованиями об изменении условий договора, определён постановлением Правительства и составляет 250 тыс. руб. — по потребительским кредитам, 600 тыс. руб. — по автокредитам, 1.5 млн руб. — по ипотеке. Продолжительность предоставляемого льготного периода не превышает 6 месяцев, при этом у заёмщика не должно быть уже оформленных ипотечных каникул. По окончании отсрочки клиентам необходимо будет вернуться к регулярным выплатам.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 08.04.2020