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08/04/2020
15:21

Программа лояльности "Спасибо от Сбербанка" отменяет аннулирование бонусов до 1 июня

Программа лояльности "Спасибо от Сбербанка" отменяет аннулирование бонусов до 1 июня 2020 года. Об этом говорится в сообщении банка.

По действующим правилам программы лояльности, срок жизни бонусов СПАСИБО – 2 года. Если бонусы, накопленные 24 месяца назад и ранее, не были использованы участником в течение этого времени, они аннулируются.

В соответствии с вводимыми изменениями в программе лояльности, бонусы, полученные участниками более 24 месяцев назад, не будут аннулироваться до 1 июня 2020 года. Для того, чтобы этого не произошло и после 1 июня - достаточно просто списать необходимую сумму бонусов на покупку у партнёров программы или воспользоваться опцией перевода бонусов.

По данным аналитиков программы лояльности, инициатива по сохранению бонусов и продлению срока их списания затронет 7 из 44 млн участников программы лояльности – тех, кто по какой-то причине не потратили полностью бонусы, полученные более двух лет назад.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

"AK&M" от 08.04.2020
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