ЦБ установил учётную цену золота на 9 апреля - 4016.12 руб./г

ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 9 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.







Золото: - 4016.12 руб./грамм

Серебро: - 36.69 руб./грамм

Платина: - 1797.34 руб./грамм

Палладий: - 5260.49 руб./грамм







"AK&M" от 08.04.2020