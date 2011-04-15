Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

08/04/2020
15:50

Отменены пошлины на ввоз в ЕАЭС некоторых товаров первой необходимости

Для стабилизации ситуации, связанной с распространением вируса COVID-19 по инициативе Минэкономразвития России принят ряд решений направленных на защиту рынка России и стран ЕАЭС, а также восполнения запасов необходимых товаров. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

Прежде всего, от уплаты таможенных пошлин освобождены средства медицинского назначения: средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, материалы для их производства, лабораторные реагенты, вакцины, фармацевтические субстанции, медицинские морозильники, контейнеры, термосумки и др. изделия медицинского назначения. По расчётам Минэкономразвития, затраты на ввоз товаров, попадающих под действие этой меры снизятся в среднем на 5.4%. Льгота будет действовать до 30 сентября 2020 года.

Также принят ряд решений, позволяющих беспошлинно ввозить на территорию России и других стран ЕАЭС импортных овощей, рожь, рис, гречиху, детское питание и сырье для его производства, соки. По расчётам, затраты на импорт товаров, попадающих под действие этой меры снизятся в среднем на 10.2%. Льгота будет действовать до 30 июня 2020 года.

Для получения льготы в таможенные органы необходимо предоставить подтверждение о целевом назначении товара, выдавать которое уполномочены как федеральные органы власти (Минпромторг России или Минздрав России), так и органы власти субъектов России.

"AK&M" от 08.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100