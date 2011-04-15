Отменены пошлины на ввоз в ЕАЭС некоторых товаров первой необходимости

Для стабилизации ситуации, связанной с распространением вируса COVID-19 по инициативе Минэкономразвития России принят ряд решений направленных на защиту рынка России и стран ЕАЭС, а также восполнения запасов необходимых товаров. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



Прежде всего, от уплаты таможенных пошлин освобождены средства медицинского назначения: средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, материалы для их производства, лабораторные реагенты, вакцины, фармацевтические субстанции, медицинские морозильники, контейнеры, термосумки и др. изделия медицинского назначения. По расчётам Минэкономразвития, затраты на ввоз товаров, попадающих под действие этой меры снизятся в среднем на 5.4%. Льгота будет действовать до 30 сентября 2020 года.



Также принят ряд решений, позволяющих беспошлинно ввозить на территорию России и других стран ЕАЭС импортных овощей, рожь, рис, гречиху, детское питание и сырье для его производства, соки. По расчётам, затраты на импорт товаров, попадающих под действие этой меры снизятся в среднем на 10.2%. Льгота будет действовать до 30 июня 2020 года.



Для получения льготы в таможенные органы необходимо предоставить подтверждение о целевом назначении товара, выдавать которое уполномочены как федеральные органы власти (Минпромторг России или Минздрав России), так и органы власти субъектов России.



"AK&M" от 08.04.2020