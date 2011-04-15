Надо создавать условия для возвращения к обычному графику работы, В.Путин

Надо создавать условия для возвращения компаний к обычному графику работы. Но это необходимо делать аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.



По его словам, должен быть чёткий перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. От остальных организаций не надо требовать дополнительные справки, разъяснения и согласования. Данные организации могут продолжать работать, соблюдая необходимые санитарные требования.





"AK&M" от 08.04.2020