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08/04/2020
17:20

Каждая пятая российская компания опасается утечек данных в связи с переходом на удалённую работу, ESET

Компания ESET, международный эксперт в области информационной безопасности, провела исследование о готовности российских предприятий к оперативному переводу персонала на режим удалённой работы.

Выяснилось, к безболезненному переводу на дистанционную работу всех сотрудников готова лишь почти каждая третья компания (29%). Почти каждая пятая компания (18%) осуществила это ещё в марте 2020 г.

В то же время 71% отметили недостаток ресурсов для полноценного перехода на режим удалённого офиса без финансовых потерь и других негативных последствий. 82% респондентов сообщили о принятии соответствующих мер и организации дистанционных рабочих мест для части сотрудников.

На данный момент особенно важно уделить внимание обеспечению информационной безопасности корпоративной сети. В связи с этим в рамках исследования рассмотрены меры, принимаемые работодателями по защите информационных активов.

Наиболее популярным методом стало проведение инструктажа (в мультивариативном опросе данный вариант отметили 81% респондентов). 75% сообщили об использовании антивирусного ПО, 47% — о применении двухфакторной или мультифакторной аутентификации, 38% — о VPN. DLP-технологии против утечек данных используют лишь 19% опрошенных.

Следует обратить внимание, что опасность могут представлять домашние ПК сотрудников, подключаемые к сети компании. При этом 9% вовсе не предоставляют персоналу корпоративные устройства, 59% обеспечивают ими лишь часть работников. Только 32% респондентов сообщили, что на удалённой работе корпоративными устройствами пользуется весь персонал.

Таким образом, переход на режим удалённого офиса в срочном порядке — сложный и затратный процесс, в ходе которого необходимо сосредоточиться на информационной безопасности. ESET рекомендует использовать комплексные антивирусные решения и обеспечивать ими каждого сотрудника.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.








"AK&M" от 08.04.2020
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