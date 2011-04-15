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08/04/2020
17:57

В.Путин предоставляет отсрочку по страховым взносам для МСП

Президент РФ Владимир Путин предложил дать отсрочку по страховым взносам в социальные фонды на 6 месяцев для малого и среднего бизнеса, как это сделано в отношении микробизнеса.

"Для малого и среднего бизнеса мы предусмотрели отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на ближайшие 6 месяцев", - сказал В.Путин.

При этом глава государства заявил, что предупредил Правительство о том, чтобы не возникла ситуация, когда спустя полгода компании должны будут сразу выплатить накопленные налоги. Задолженность должна быть реструктуризирована. Её надо ежемесячно погашать равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки.

"AK&M" от 08.04.2020
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