В.Путин предоставляет отсрочку по страховым взносам для МСП

Президент РФ Владимир Путин предложил дать отсрочку по страховым взносам в социальные фонды на 6 месяцев для малого и среднего бизнеса, как это сделано в отношении микробизнеса.



"Для малого и среднего бизнеса мы предусмотрели отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на ближайшие 6 месяцев", - сказал В.Путин.



При этом глава государства заявил, что предупредил Правительство о том, чтобы не возникла ситуация, когда спустя полгода компании должны будут сразу выплатить накопленные налоги. Задолженность должна быть реструктуризирована. Её надо ежемесячно погашать равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки.



"AK&M" от 08.04.2020