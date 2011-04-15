В.Путин поручил продлить действие паспортов и водительских прав

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Президент РФ Владимир Путин поручил продлить действие ряда документов граждан, срок действия которых истекает в ближайшее время.
Глава государства предложил Правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее, чем на 3 месяца.
"AK&M" от 08.04.2020