Инфляция с 31 марта по 6 апреля, по данным Росстата, составила 0.3%

Инфляция за неделю, с 31 марта по 6 апреля 2020 года, составила 0.3%, с начала года - 1.6%. Об этом сообщил Росстат.



С 31 марта по 6 апреля среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую - на 3.5%. Выросли цены на яйца куриные - на 3.2%, на сахар-песок - на 3.1%, на мясо кур - на 1.8%. Рис шлифованный подорожал на 1.5%, мука пшеничная - на 1.2%, макаронные изделия, вермишель и онсервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0.7%, свинина и соль поваренная - на 0.6%, консервы мясные - на 0.5%, консервы овощные для детского питания и пшено - на 0.4%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.3%, в том числе на лук репчатый - 11.3%, капусту белокочанную - 5.3%, морковь - 5.2%, картофель - 4%, яблоки - 1.9%.



В то же время огурцы стали дешевле на 7.6%, помидоры - на 2.7%.



На отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены:



на сухие корма для домашних животных - на 1%. Мыло туалетное подорожало на 0.7%, мыло хозяйственное - на 0.5%, порошок стиральный, бумага туалетная, щетки зубные и подгузники детские - на 0.3%.



Из остальных непродовольственных товаров более всего подорожали электропылесосы напольные - на 1.8% и легковые автомобили отечественные - на 0.8%.



Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0.2%.



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