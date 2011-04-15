Москва выделит федеральным больницам 5 млрд руб. на перепрофилирование

Федеральным больницам, расположенным на территории столицы, выделят 5 млрд руб. для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщила столичная мэрия.



Средства будут использованы для перепрофилирования клиник - подготовки зданий к приему инфекционных больных, включая при необходимости проведение ремонтных работ. Деньги также пойдут на приобретение лекарственных препаратов, медицинских материалов, средств индивидуальной защиты, оборудования для кислородной поддержки пациентов.



Также дополнительные средства будут выделены на материальное стимулирование врачей. Врачи перепрофилированных для борьбы с коронавирусом больниц, так же как и в городских учреждениях, получат надбавки по 70 тыс. руб., средний медицинский персонал - по 50 тыс. руб., младший медперсонал - по 30 тыс. руб. Также предусмотрены выплаты врачам в связи с уменьшением объёма оказываемой медицинской помощи.



Пациентов с коронавирусной инфекцией сегодня принимают федеральные, городские и частные стационары Москвы. Среди них городской медицинский комплекс в Коммунарке, инфекционные клинические больницы N 1 и 2, госпиталь на Шаболовке, детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой, Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городская клиническая больница N 67 имени Л.А. Ворохобова (новый перинатальный корпус), городская клиническая больница N 15 имени О.М. Филатова, Морозовская детская клиническая больница, детская инфекционная клиническая больница N 6 (для новорождённых), городская клиническая больница N 52.



После ремонта ввели дополнительные койки в инфекционной клинической больнице N 1. Коронавирусные отделения готовятся и в других стационарах Москвы. Они начнут принимать пациентов по мере необходимости.



Отметим, что 6 апреля коронавирусный стационар открылся на базе госпиталя для ветеранов войн N 3. Он рассчитан на 680 коек и 30 коек реанимации. При необходимости их количество может увеличиться до 952 и 60 соответственно. Лечением пациентов заняты 235 врачей и 536 медсестер.



До 14 апреля планируется завершить перепрофилирование одного отделения клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого. Семь этажей будет переоборудовано для приёма пациентов с COVID-19.



Кроме того, завершается возведение инфекционной больницы в Вороновском - строительно-монтажные работы в большинстве корпусов уже закончены. В больнице разместят 500 коек, при необходимости их количество можно увеличить до 656. Для лечения пациентов закупят около 100 тыс. единиц оборудования, в том числе 770 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.



"AK&M" от 08.04.2020