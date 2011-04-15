МОЭК готовит системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона

ПАО "МОЭК" готовит свои производственные объекты к завершению отопительного сезона 2019–2020 годов. Дату окончания отопительного периода в столице устанавливает Правительство Москвы. Об этом говорится в сообщении компании.



В частности, регламентные работы ведутся на находящихся в эксплуатации "МОЭК" более 10 тыс. тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях.



В соответствии с законодательством решение о завершении отопительного сезона принимается, когда в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов Цельсия. Поэтапное отключение отопления проводится в течение трёх дней более чем в 70 тыс. зданий (в т.ч. около 33 тыс. жилых домов).



Специалистами "МОЭК" также реализованы мероприятия по обеспечению надежной работы объектов теплоснабжения в рамках предотвращения подтоплений объектов компании при прохождении весеннего паводка 2020 года: проводятся регулярные проверки состояния тепловых пунктов, подводных теплофикационных тоннелей, подземных сооружений.



В 2019 году системы теплоснабжения Москвы были переведены на летний режим работы с 6 мая; в 2018 году — с 29 апреля; в 2017 году — с 1 мая, но из-за аномального похолодания подача тепловой энергии в жилые дома и объекты социальной сферы была возобновлена до 18 мая; в 2016 году — с 4 мая.



В межотопительный период ПАО "МОЭК" будут проведены профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей и перекладка трубопроводов с применением новых технологий.



ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК, ИНН 7720518494) осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы. Деятельность МОЭК распространяется на все сегменты энергетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электроэнергии. Основной акционер компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (доля в уставном капитале - 88.126%). В 2015 году компании был присвоен статус единой теплоснабжающей орга?



?изацией (ЕТО) в Москве.

Контролирующим акционером и управляющей организацией ПАО "МОЭК" является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").



Чистая прибыль ПАО "МОЭК" по РСБУ за 2019 год составила 11.629 млрд руб. против 11.208 млрд руб. годом ранее. Выручка за тот же период сократилась на 2.3% до 148.637 млрд руб. со 152.15 млрд руб. Показатель EBITDA составил 26.207 млрд руб. против 26.326 млрд руб. в 2018 году.



Прибыль МОЭК по МСФО за 2019 год выросла на 21% до 11.148 млрд руб. с 9.21 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 2.1% до 159.378 млрд руб. со 162.841 млрд руб. Показатель EBITDA составил 30.402 млрд руб. против 26.579 млрд руб. Операционные расходы выросли на 0.95% до 146.109 млрд руб.



"AK&M" от 08.04.2020