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08/04/2020
19:27

АЛРОСА внедряет руководящие принципы ОЭСР

АЛРОСА внедряет руководящие принципы ОЭСР по должной осмотрительности (due diligence) для ответственного управления цепочками поставок. Об этом говорится в сообщении компании.

Компания придаёт особое значение соблюдению принципов ответственного ведения бизнеса и предоставлению информации о производимых ею алмазах и бриллиантах на всех этапах своей деятельности - от геологоразведки и добычи алмазов до сортировки и огранки с дальнейшей передачей клиентам и партнёрам компании.

В целях повышения эффективности данной работы и внедрения лучших мировых практик АЛРОСА приступила к внедрению внутрикорпоративной системы управления цепочками поставок алмазно-бриллиантовой продукции. В основу данной системы ляжет принятое правлением компании 20 марта 2020 г. "Положение об ответственном управлении цепочками поставок алмазно-бриллиантовой продукции", которое отражает требования нового Кодекса Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (RJC) и обеспечивает соответствие группы "АЛРОСА" Руководящим принципам ОЭСР по должной осмотрительности для ответственного управления цепочками поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом, и районов повышенного риска.

Положение устанавливает основополагающие принципы системы управления цепочками поставок алмазно-бриллиантовой продукции в рамках компании, её дочерних и совместных предприятий, а также является сводом руководящих принципов для всех потенциальных поставщиков алмазного сырья группы "АЛРОСА" вне зависимости от их местонахождения. Внедрение внутренней системы контроля движения и отслеживания происхождения алмазного сырья и бриллиантов на всех этапах цепочки поставок алмазно-бриллиантовой продукции позволит компании обеспечивать предоставление клиентам полной информации не только о страновом, но и о региональном происхождении производимых алмазов и бриллиантов, а также гарантировать, что алмазное сырьё, полученное из различных регионов и добываемое группой "АЛРОСА", в процессе сортировки, оценки и реализации не смешивается.

С конца 2020 года АЛРОСА планирует проводить регулярные процедуры должной осмотрительности (due diligence) для всей цепочки поставок алмазно-бриллиантовой продукции компании.

АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.

Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 2019 год сократилась на 31% до 62.7 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 21% до 238.2 млрд руб. с 299.6 млрд руб. вследствие сокращения объёмов реализации на 12% на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке (главным образом в первом полугодии 2019 года), снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырьё. Показатель EBITDA сократился на 31% до 107.1 млрд руб. со 156 млрд руб. за счёт снижения выручки.

"AK&M" от 08.04.2020
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