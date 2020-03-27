ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 10 апреля в размере 74.6050 руб. против 75.7499 руб. на 9 апреля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



09.04.20 - 75.7499 руб.

08.04.20 - 75.4550 руб.

07.04.20 - 76.4074 руб.

28.03.20 - 77.7325 руб.

27.03.20 - 78.7223 руб.





"AK&M" от 09.04.2020