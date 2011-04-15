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|09/04/2020
13:32
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Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 10 апреля
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Банк России установил на 10 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.4342
1 Азербайджанский манат 43.9758
100 Армянских драмов 14.9210
1 Белорусский рубль 29.6440
1 Болгарский лев 41.4726
1 Бразильский реал 14.5596
100 Венгерских форинтов 22.7129
1000 Вон Республики Корея 61.1546
10 Гонконгских долларов 96.2161
1 Датская крона 10.8667
1 Доллар США 74.6050
1 Евро 81.0882
100 Индийских рупий 97.7881
100 Казахстанских тенге 17.2467
1 Канадский доллар 53.0921
100 Киргизских сомов 87.8756
1 Китайский юань 10.5694
10 Молдавских леев 40.7789
1 Новый туркменский манат 21.3462
10 Норвежских крон 72.8821
1 Польский злотый 17.8819
1 Румынский лей 16.7946
1 СДР (специальные права
заимствования) 101.6262
1 Сингапурский доллар 52.3875
10 Таджикских сомони 72.8920
1 Турецкая лира 11.0271
10000 Узбекских сумов 77.7536
10 Украинских гривен 27.3880
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 92.5177
10 Чешских крон 30.0512
10 Шведских крон 74.3307
1 Швейцарский франк 76.8490
10 Южноафриканских рэндов 41.2396
100 Японских иен 68.5047
"AK&M" от 09.04.2020
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