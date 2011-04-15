Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 10 апреля

Банк России установил на 10 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.4342

1 Азербайджанский манат 43.9758

100 Армянских драмов 14.9210

1 Белорусский рубль 29.6440

1 Болгарский лев 41.4726

1 Бразильский реал 14.5596

100 Венгерских форинтов 22.7129

1000 Вон Республики Корея 61.1546

10 Гонконгских долларов 96.2161

1 Датская крона 10.8667

1 Доллар США 74.6050

1 Евро 81.0882

100 Индийских рупий 97.7881

100 Казахстанских тенге 17.2467

1 Канадский доллар 53.0921

100 Киргизских сомов 87.8756

1 Китайский юань 10.5694

10 Молдавских леев 40.7789

1 Новый туркменский манат 21.3462

10 Норвежских крон 72.8821

1 Польский злотый 17.8819

1 Румынский лей 16.7946

1 СДР (специальные права

заимствования) 101.6262

1 Сингапурский доллар 52.3875

10 Таджикских сомони 72.8920

1 Турецкая лира 11.0271

10000 Узбекских сумов 77.7536

10 Украинских гривен 27.3880

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 92.5177

10 Чешских крон 30.0512

10 Шведских крон 74.3307

1 Швейцарский франк 76.8490

10 Южноафриканских рэндов 41.2396

100 Японских иен 68.5047

"AK&M" от 09.04.2020