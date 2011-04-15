Международные резервы РФ с 27 марта по 3 апреля увеличились на $3.8 млрд (+0.7%) до $564.4 млрд

Международные резервы РФ с 27 марта по 3 апреля 2020 года увеличились на $3.8 млрд (+0.7%) до $564.4 млрд под преобладающим воздействием положительной переоценки. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Объём международных резервов Российской Федерации по состоянию на 27 марта составил $560.6 млрд и увеличился за неделю на $9.4 млрд, или на 1.7% за счёт положительной курсовой переоценки.



Наблюдавшееся в последние недели усиление влияния переоценки на величину международных резервов обусловлено повышенной волатильностью валютных курсов и цен на финансовые активы и драгоценные металлы на глобальных рынках. Нормализация ситуации на финансовых рынках приведёт к ослаблению влияния этого фактора на величину международных резервов Российской Федерации.



"AK&M" от 09.04.2020