ЦБ РФ установил официальный курс евро на 10 апреля в размере 81.0882 руб. против 82.2341 руб. на 9 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



09.04.20 - 82.2341 руб.

08.04.20 - 82.0120 руб.

07.04.20 - 82.6346 руб.

28.03.20 - 85.7389 руб.

27.03.20 - 85.9648 руб.





"AK&M" от 09.04.2020