ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 9 апреля, в размере 75.7499 руб. против 75.4550 руб. на 8 апреля.







Курс доллара США за последние 5 дней:



08.04.20 - 75.4550 руб.

07.04.20 - 76.4074 руб.

28.03.20 - 77.7325 руб.

27.03.20 - 78.7223 руб.

26.03.20 - 77.7928 руб.

























































































"AK&M" от 09.04.2020