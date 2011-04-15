Внешний фон на открытии торгов складывается позитивный. Цены на нефть продолжают повышение, начатое накануне, настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елены Кожуховой.



Торги на фондовых биржах США в среду завершились повышением трех основных индексов на 2.5-3,5%. Индекс S&P500 вернулся в район 2775 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), подтверждая свою нацеленность на развитие роста.



С фундаментальной точки зрения инвесторы надеялись на ослабление пандемии коронавируса как в США, так и в мире, после замедления темпов заражений, а в ряде регионов и смертности. В мартовских протоколах заседаний ФРС говорилось о намерении регулятора сохранять процентные ставки в диапазоне 0-0.25% до преодоления кризиса и его обеспокоенности влиянием коронавируса на национальную экономику. Фьючерсы на индекс S&P500 утром прибавляют около 0.4%.



Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0.2%, который, однако, отвоевал большую часть утерянных в течение сессии позиций. В четверг инвесторы будут ждать продолжения переговоров Еврогруппы по мерам экономической поддержки региона.



На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно оптимистичная динамика. Японский Nikkei 225, однако, снизился примерно на 0.2%. Фондовые индексы Китая растут примерно на 0.5%, индикатор Гонконга Hang Seng прибавляет чуть менее 1%. Инвесторы рассчитывают на скорое достижение пика пандемии, а также на дополнительные стимулирующие меры правительств. С китайского города Ухань, откуда стал распространяться коронавирус, тем временем, были сняты все транспортные ограничения.



Нефтяные фьючерсы утром прибавляют порядка 1.5-3.5% после существенного повышения накануне. Оптимизм на рынке был спровоцирован в том числе данными Минэнерго США о неожиданном сокращении нефтедобычи в стране на прошлой неделе с 13 млн до 12,4 млн баррелей в день.



В четверг начнется долгожданная видеоконференция ОПЕК+, вслед за которой в пятницу ситуацию на рынке нефти обсудят министры энергетики стран Большой двадцатки. В целом на рынке ждут сокращения нефтедобычи в объеме 10-15 млн баррелей в день.



На этом фоне фьючерсы на нефть Brent пытаются отвоевать отметку $33, на нефть WTI - уровень $26. В случае заключения соглашения можно ожидать попыток цен закрепиться как минимум выше $35.5 и $30 соответственно.



Индексы Мосбиржи и РТС в среду закрылись в плюсе и вернулись к верхним полосам Боллинджера дневных графиков (2690 и 1115 пунктов). Ближайшими сопротивлениями для индикаторов выступают отметки 2720 и 1150 пунктов - при позитивном сценарии можно ожидать закрепления выше указанных значений по итогам дня. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2600-2750 пунктов.



Рубль накануне укрепился к доллару и евро, усилив рост ближе к завершению сессии. Пара доллар/рубль опустилась ниже 75 руб. и при сохранении мирового аппетита к риску в конце недели может стремиться к 73-74 руб. Пара евро/рубль закрепилась ниже 82 руб. и вскоре может протестировать психологически важную отметку 80 руб.



Утром российские фондовые индексы, вероятно, отыграют позитивные итоги дня в США и более высокие цены на нефть, в связи с чем выйдут в плюс. Рубль во многом уже учел указанные факторы, но также скорее будет склонен к росту ввиду сохранения оптимизма за рубежом. В четверг инвесторы будут ждать новостей с переговоров нефтедобывающих стран, а также еженедельных данных по рынку труда США. Надежды рынка на заключение соглашения о сокращении добычи все еще высоки - остается рассчитывать на то, что нефтедобывающие страны не разочаруют.



"AK&M" от 09.04.2020