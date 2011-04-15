Восстановительный рост мировой экономики может начаться в III квартале, ЦБ

Наиболее острая фаза влияния распространения коронавируса на мировую экономику по продолжительности, вероятно, не превысит двух кварталов, говорится в обзоре Банка России.



Это объясняется как особенностями распространения пандемии, так и совершенствованием мер по лечению заболевших COVID-19 и противодействию дальнейшему распространению вируса.



В целом негативный эффект на экономику в связи с распространением коронавируса по своей природе носит по большей части временный характер. К тому же действие бюджетного правила в России сглаживает воздействие внешних шоков. Поэтому текущая ситуация для российской экономики существенно отличается от предыдущих эпизодов ухудшения внешних условий, связанных с устойчивым переходом нефтяных цен к более низким уровням и требующих значительной структурной перестройки экономики в результате изменения относительных цен и перетока ресурсов между секторами, подчеркивает ЦБ.



Динамика распространения коронавируса и последствия для мировой экономики ожидаются значительно более высокими, чем от атипичной пневмонии (SARS, 2003 год) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS, 2015 год), в свое время серьезно затронувших экономическую активность в ограниченном числе стран на непродолжительный период.



Базовый сценарий развития ситуации предполагает, что основной удар по мировой экономике придется на первое полугодие 2020 года. Китай, ставший эпицентром эпидемии и принявший жесткие ограничительные меры, смог взять под контроль распространение вируса за 1.5-2 месяца (середина января - начало марта). Ценой этого стало значительное снижение экономической активности в январе-феврале, которая уже в марте начала постепенно восстанавливаться. По сравнению с 2003 годом (SARS) к негативному влиянию эпидемии на розничные продажи и пассажиропоток добавилось снижение объемов промышленного производства и инвестиций, которое в 2003 году было небольшим.



Большинство других стран столкнулись с активным распространением коронавируса с лагом в 2-4 недели. В целом пик краткосрочных и сильных по своему негативному эффекту явлений для всей мировой экономики ожидается в конце I квартала - в II квартале. При этом вторичные эффекты (такие как рост финансовой нагрузки на бюджет в связи с покрытием расходов в здравоохранении, продолжительное отсутствие работы для части населения) могут продолжить оказывать воздействие и в III квартале. Однако наиболее острая фаза влияния распространения коронавируса на мировую экономику, возможно, составит около двух кварталов.



В поддержку данной гипотезы ЦБ приводит несколько доводов. Во-первых, есть определенные основания, что живучесть коронавируса и его контагиозность снизятся по мере повышения температуры воздуха и общего уровня иммунитета у людей (как это происходит с другими болезнями - ОРВИ и гриппом), и приход лета значительно ограничит темпы распространения коронавируса. Во-вторых, меры противодействия распространению вируса будут постоянно совершенствоваться. В-третьих, возможности медицинских учреждений по лечению и реабилитации заболевших возрастают, усиливается сотрудничество, обмен опытом и медицинскими специалистами между странами.



В результате по мере стабилизации ситуации и как минимум полноценного взятия ее под контроль многие страны будут постепенно снимать введенные ограничения. Таким образом, в рамках умеренно позитивного сценария ЦБ ожидает, что уже в III квартале начнется восстановительный рост мировой экономики.



Восстановлению будет способствовать отложенное потребление и ускоренный рост производства для пополнения запасов и восстановления нормальных темпов поставок продукции клиентам.



Вместе с тем ЦБ не исключает второй волны вспышки эпидемии коронавируса к концу 2020 года с началом нового сезона простудных и респираторных заболеваний. Помимо прочего, этому может способствовать "истощенность" экономики расходами на предотвращение распространения и ликвидацию вируса.





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