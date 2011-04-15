Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ в третьей декаде марта выросла до 5.38% годовых с 5.15% во второй декаде. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.



В первой декаде марта ставка составила также 5.15% годовых.

Напомним, Банк России 23 марта 2020 года сохранил ключевую ставку в 6% годовых, 7 февраля 2020 года снизил ключевую ставку до 6% годовых, в середине декабря 2019 года - до 6.25% годовых. В 2019 году ЦБ также снижал ключевую ставку в июне, июле, сентябре и октябре.





"AK&M" от 09.04.2020